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Общество21 февраля 2022 12:59

Инновационные решения в сфере розничной торговли рассмотрят в Краснодаре

Состязания среди разработчиков и специалистов пройдут с 11 по 13 марта
Светлана ОВДЕЙ
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Инновационные решения в сфере розничной торговли отберут в Краснодаре Фото: admkrai.krasnodar.ru

Инновационные решения в сфере розничной торговли отберут в Краснодаре Фото: admkrai.krasnodar.ru

Инновационные решения в сфере розничной торговли рассмотрят в Краснодаре. Состязания среди разработчиков и специалистов по направлению «Ритейл» (розничная торговля) пройдут с 11 по 13 марта в центре «Аквариум», расположенном в кубанской столице.

- Мы поддерживаем проекты, продвигающие научно-технологическую и инновационную деятельность, помогаем в развитии талантливых и смелых идей предпринимателей. Инновационные разработки при содействии бизнеса и экспертов помогают повысить уровень технологических стартапов, привлечь дополнительные инвестиции к реализации, – отметил руководитель департамента инвестиций и развития МСП края Василий Воробьев.

Состязания помогут получить инновационное решение на запрос отрасли, привлечь молодежь и бизнесменов, а также реализовать лучшие идеи.

Зарегистрироваться для участия можно до 10 марта на сайте.