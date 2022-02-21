Улица Пролетарская - это важнейшая транспортная артерия города. Ремонт здесь необходим. Фото: администрации Майкопа.

В Майкопе начали ремонт улицы Пролетарской. Приводить в порядок собираются участок между Горького и Гоголя. Уже сейчас на этом отрезке демонтировали изношенное покрытие. Впереди у бригады - работы по укладке плитки и ремонту дороги.

Как рассказали в мэрии, Пролетарская - важнейшая транспортная артерия города. Она соединяет микрорайон Черемушки, Центральный рынок и район Кондитерской фабрики. Потому ремонт здесь необходим.

- Ремонт улицы Пролетарской приурочен к знаменательной дате – 100-летию государственности Адыгеи, - отметил и. о. заместителя главы города Александр Лебедев. - 145 млн рублей выделены из регионального дорожного фонда.

Как уточняется, обновят участок протяженностью около трех километров. Именно на этом отрезке заменят асфальт и бортовой камень, отремонтируют тротуары и подходы к пешеходным переходам. А еще здесь установят новые дорожные знаки и нанесут дорожную разметку.

Закончить ремонт планируется в сентябре 2022 года.