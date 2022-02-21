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Очередное заседание Госсовета-Хасэ Адыгеи пройдет 28 февраля. Сообщает республиканский парламент.

- 28 февраля депутаты соберутся вновь и рассмотрят более 30 вопросов, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в Госсовете-Хасэ Адыгеи. – Также будут рассмотрены 17 проектов законов республики, которые касаются вопросов окружающей среды, бюджетной политики, градостроительства, местного самоуправления.

Также 28 февраля перед депутатами отчитаются МВД Адыгеи и ЦИК республики. Центризбирком Адыгеи выступит с отчетом о расходовании денег из бюджета республики, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов парламента Адыгеи седьмого созыва.