В Адыгее арестовали двух полицейских по обвинению в краже банкомата

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Иван ВИСЛОВ

Двум сотрудникам одного из районных отделов МВД по Адыгее предъявлено обвинение в покушении на кражу. Утром 12 февраля 2022 года полицейские прибыли в аул Хакуринохабль Шовгеновского района республики к магазину косметики. Их "газель" была оснащена лебедкой. Металлической арматурой они разбили окна магазина и обмотали тросом корпус банкомата.

- Правда, свое дело до конца они довести не смогли. Банкомат уперся в стойки дверной коробки и оконного проема, после чего сработала сигнализация, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Преступники попытались скрыться на автомобиле. Позже они сожгли машину на территории Шовгеновского района.

- Причастность сотрудников полиции к преступлению установлена в управлении уголовного розыска МВД по Адыгее, - добавляют в СУ СК по республике.

Сейчас проводится следствие. Обвиняемых собираются заключить под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.