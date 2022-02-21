444 незаконных гаража снесли на улице им. Димитрова в Краснодаре Фото: пресс-служба городской администрации

Незаконные гаражи полностью снесли на улице им. Димитрова в Краснодаре. Всего здесь демонтировали 444 постройки, сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы стартовали в октябре 2020 года. Судебный спор по одному объекту длился до середины декабря 2021 года, а на прошедшей неделе участок освободили. Мэр Андрей Алексеенко поручил представить предложения по обновлению схемы сноса незаконных объектов.

- Нам нужен действенный, понятный и эффективный механизм по освобождению территорий города от незаконных капитальных и временных объектов. Это хлам, который просто уродует город. Контроль, связанный с этой работой, ослаблять нельзя, - отметил глава города.

Детско-юношеская спортивная школа «Академия футбола» подала заявление о передаче земли по улице им. Димитрова в постоянное пользование. Процедура уже запущена. Здесь планируют разместить футбольные поля и спортплощадки.

Ранее по улице 1 Мая, 230а завершили снос 220 незаконно построенных гаражей. Как пожелали жители, здесь создадут сквер.