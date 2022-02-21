Застройщик ответит в суде за вырубку 76 пицундских сосен в Геленджике

Застройщик в Геленджике вырубил рощу краснокнижных деревьев. Фото: Яндекс.Карты

В Геленджике рощу краснокнижных пицундских сосен уничтожили ради очередной жилой высотки. Застройщик, зная о том, что на участке произрастают редкие реликтовые деревья, все равно распорядился вырубить их, чтобы они не мешали его планам возвести здесь жилой комплекс.

- В период с мая по август 2020 года заместитель директора привлек к вырубке сосен неустановленных лиц. причем, застройщики скрыли тот факт, что у них не было разрешения на уничтожение рощи. В результате противоправных действий фигурантов было незаконно вырублено 76 деревьев. Ущерб бюджету Российской Федерации составил 5,7 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Фигурантам преступления предъявлены обвинения в организации и незаконной вырубке деревьев, занесенных в Красную книгу. Ущерб, причиненный бюджету Российской Федерации, был возмещен в полном объеме. Уголовные дела с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрению по существу.