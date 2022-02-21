В Краснодаре усилят работы по расчистке города от мусора после зимы

Глава Краснодара поручил усилить работы по расчистке мусора Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре усилят работы по расчистке города от мусора после зимнего периода. Такое поручение на аппаратном совещании дал мэр Андрей Алексеенко.

- До весны остается буквально неделя. У нас в городе еще достаточно много мусора. Давайте наведём порядок, «умоем» Краснодар после зимы, на дорогах скапливается пыль, которую автомобили заносят с грунтовых дорог, лежат ветки. Надо убирать магистральные улицы, общественные территории, парки, скверы и дворы, - отметил глава кубанской столицы.

Как подчеркнул Андрей Алексеенко, необходимо подключать подведомственные организации, мобилизовать сотрудников для придания достойного облика городу.

- Продолжится проведение санитарных пятниц. Весной стартуют общегородские месячник и субботник по наведению порядка и благоустройству, в них поучаствуют сотрудники мэрии и внутригородских округов, коллективы управляющих компаний и коммунальных служб, общественные организации и жители города, - отметили в департаменте городского хозяйства и ТЭК.