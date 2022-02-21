В Адыгее голосуют за лучший слоган на адыгейском языке к 100-летию региона

К юбилею региона открыто голосование за слоган на адыгейском языке. Фото: сайт Министерства культуры РА

В этом году Адыгея отмечает свой юбилей. В честь памятной даты проводится голосование за лучший слоган на адыгейском языке.

Как сообщается, каждый житель регионе может проголосовать за лучший слоган на адыгейском языке. Кроме того, есть возможность предложить свой вариант.

- Уже представлены несколько вариантов, за которые можно отдать свои голоса,- рассказала заместитель министра культуры РА Светлана Кушу.

Напомним, 18 февраля в республике выбрали победителя на русском языке. Большинство опрошенных сделали свой выбор в пользу девиза «Адыгея – маленькая республика с большим сердцем». Этот вариант предложил коллектив Адыгейской республиканской станции скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф. За него проголосовали почти половина респондентов.

Теперь открылась возможность выбрать слоган на родном языке. Голосование ведется на сайте министерства культуры Адыгеи и продлится до 15 марта.