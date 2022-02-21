Прокуратура Тимашевского района помогла ребенку-инвалиду получить кресло-коляску

Прокуратура помогла ребенку-инвалиду получить инвалидную коляску Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Тимашевском районе прокуратура встала на защиту интересов ребенка-инвалида. Его семья на протяжении долгого времени на могла получить удобную коляску с электроприводом, так как получала отказ в Фонде социального страхования.

Прокуратурой Тимашевского района было установлено, что территориальным отделением Фонда социального страхования, в нарушение требований законодательства социальной защиты инвалидов, не принимались меры к обеспечению 10-летнего ребенка-инвалида креслом-коляской с электроприводом, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Только после того как прокурор направил исковое заявление в районный суд, ребенок получил средство реабилитации, в котором нуждался.