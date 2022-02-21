Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 февраля 2022 14:36

Прокуратура Тимашевского района помогла ребенку-инвалиду получить кресло-коляску

Ранее семья ребенка на просьбу обеспечить их средством реабилитации получала отказы в Фонде социального страхования
Евгения ХАЛИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Прокуратура помогла ребенку-инвалиду получить инвалидную коляску

Прокуратура помогла ребенку-инвалиду получить инвалидную коляску

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Тимашевском районе прокуратура встала на защиту интересов ребенка-инвалида. Его семья на протяжении долгого времени на могла получить удобную коляску с электроприводом, так как получала отказ в Фонде социального страхования.

Прокуратурой Тимашевского района было установлено, что территориальным отделением Фонда социального страхования, в нарушение требований законодательства социальной защиты инвалидов, не принимались меры к обеспечению 10-летнего ребенка-инвалида креслом-коляской с электроприводом, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Только после того как прокурор направил исковое заявление в районный суд, ребенок получил средство реабилитации, в котором нуждался.