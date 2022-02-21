Вениамин Кондратьев сообщил о строительстве гидротехнических сооружений для зашиты от паводков в 2022 году Фото: пресс-служба краевой администрации

Строительство гидротехнических сооружений для защиты от паводков планируют начать на Кубани в 2022 году. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

- Паводковая ситуация находится под круглосуточным наблюдением. Более 200 автоматических комплексов в режиме реального времени измеряют количество осадков и уровень воды на опасных участках рек. Для предупреждения подтоплений важно наладить системность и работать на опережение. Поэтому в 2022 году мы начнем строить берегозащитные гидротехнические сооружения, - отметил глава региона.

Уточняется, что строительство запланировано в Абинске и Мостовском районе, на реках Сукко под Анапой и Дагомыс в городе Сочи. Всего отведено около 400 миллионов рублей.

Кроме того, проводятся работы в Крымском районе на реках Адагум, Неберджай и Баканка. Благодаря строительству удастся обезопасить свыше 6 тысяч домов и более 40 тысяч жителей.

В том числе на Кубани увеличивают пропускную способность рек – проводится расчистка участков Аше и Псезуапсе в Сочи, планируется старт работ на Шепси и Небуг в Туапсинском районе, Аргош в Отрадненском, Цусхвадж и Хоста в Сочи, Каверзе и Тхамашинка в Горячем Ключе.