Полицейские Краснодарского края задержали студентку, которая танцевала на постаменте Вечного огня

Студентка оштрафована за танцы на Вечном огне Фото: Иван МАКЕЕВ

В городе Гулькевичи девушка перепутала мемориал воинской славы с танцполом и устроила пляски на Вечном огне. Видеозапись попала в соцсети и привлекла внимание сотрудников правоохранительных органов. Полицейские расценили действия как осквернение мест захоронения и объявили розыск.

Полицейские установили личность девушки. Ею оказалась 22-летняя студентка 4-го курса Армавирского педагогического университета. Узнав, что ее разыскивают следователи, девушка попыталась сбежать. Сотрудники уголовного розыска задержали студентку в аэропорту города Краснодара, - рассказал в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении правонарушительницы полицейские составили протокол об административном правонарушении. За мелкое хулиганство девушке придется выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей. Кстати, это уже не первый ее проступок. Ранее она уже привлекалась к административной ответственности также за мелкое хулиганство.