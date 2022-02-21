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Общество21 февраля 2022 15:40

Полицейские Краснодарского края задержали студентку, которая танцевала на постаменте Вечного огня

«Танцы на костях» девушка устроила на мемориале города Гулькевичи
Евгения ХАЛИКОВА
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Студентка оштрафована за танцы на Вечном огне

Студентка оштрафована за танцы на Вечном огне

Фото: Иван МАКЕЕВ

В городе Гулькевичи девушка перепутала мемориал воинской славы с танцполом и устроила пляски на Вечном огне. Видеозапись попала в соцсети и привлекла внимание сотрудников правоохранительных органов. Полицейские расценили действия как осквернение мест захоронения и объявили розыск.

Полицейские установили личность девушки. Ею оказалась 22-летняя студентка 4-го курса Армавирского педагогического университета. Узнав, что ее разыскивают следователи, девушка попыталась сбежать. Сотрудники уголовного розыска задержали студентку в аэропорту города Краснодара, - рассказал в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении правонарушительницы полицейские составили протокол об административном правонарушении. За мелкое хулиганство девушке придется выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей. Кстати, это уже не первый ее проступок. Ранее она уже привлекалась к административной ответственности также за мелкое хулиганство.