В Сочи водитель сбил 12-летнего школьника

Перекресток был нерегулируемый Фото: пресс-служба ГИБДД Сочи

Эта авария произошла в Хостинском районе Сочи 17 февраля 2022 года. Однако подробности происшествия в полиции озвучили только сейчас.

- В 14:45 по улице Искры ехал Chevrolet NIVA. За рулем его находился 65-летний водитель, который наехал на 12-летнего мальчика, - поясняют в УМВД по Сочи.

Как уточняется, все случилось на перекрестке. При повороте налево мужчина не заметил ребенка. «Комсомольской правде» - Кубань» удалось выяснить, что перекресток был нерегулируемый. Школьник переходил дорогу в неположенном месте.

Мальчик получил травмы, ему незамедлительно оказали медицинскую помощь.

- Пересекать проезжую часть необходимо только по обозначенным пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности, - напомнила госавтоинспекция Сочи.