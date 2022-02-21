К поискам подключились правоохранители, которые организовали проверку по факту пропажи девушки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция начала проверку после исчезновения студентки медакадемии в Краснодаре. Напомним, о пропаже 19-летней студентки кубанского вуза стало известно 21 февраля. В районе обеда она вместе с другими учащимися пришла на пересдачу экзамена. По словам одногруппников, девушке не удалось сдать предмет. Выйдя из аудитории, она поспешила удалиться из университета, перед этим сказав, чтобы ее не искали.

О том, где может находиться девушка, неизвестно. На звонки она не отвечает, кроме того, студентка удалилась из соцсетей.

К поискам подключились правоохранители, которые организовали проверку по факту пропажи девушки.

- В настоящее время устанавливается ее местонахождение, - уточняет «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. - По итогам проверки будет принято процессуальное решение.