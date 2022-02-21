Инвентаризацию сети водоотводных каналов проводят в Краснодаре Фото: пресс-служба городской администрации

Инвентаризацию городской сети водоотводных каналов проводят в Краснодаре. В городе создадут рабочую группу для разработки плана по ее восстановлению и содержанию. Такое поручение дал мэр Андрей Алексеенко.

Подчеркивается, что многие каналы в настоящее время засыпаны, это приводит к подтоплениям участков.

- Давайте сделаем так - создавайте рабочую группу, привлекайте специализированную организацию. Надо провести полную инвентаризацию, решить земельно-правовые вопросы, разработать пошаговый план восстановления и дальнейшего содержания системы ливнеотводных каналов и максимально восстановить то, что было. Иначе с каждым годом ситуация будет ухудшаться, - отметил глава города.

Водоотводные каналы в Краснодаре и пригородных поселениях прорыты в 80-90-е годы. Их протяженность составляла 215 километров, 157 из которых - в Прикубанском округе, 58 - в Карасунском.

- Из-за активной жилой застройки сеть для стока поверхностных дождевых и паводковых вод была нарушена. Сегодня почти все каналы расположены на частных земельных участках или территориях СНТ, многие гидротехнические сооружения засыпаны, заилены или замусорены, - отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.