Жителям Кубани окажут поддержку по подключению их домов к газу

Руководитель Заксобрания Юрий Бурлачко провел еженедельную депутатскую планерку. На ней парламентарии рассмотрели итоги реализации мероприятий по газификации региона в 2021 году. Уровень газификации на Кубани сейчас один из самых высоких среди субъектов РФ и составляет 84,5%.

- Задача по поэтапному завершению газификации должна быть выполнена до 2030 года. Это поручение президента. В ближайшее время предстоит догазифицировать те хутора, поселки и станицы, к которым уже подведен газ, - обозначил свою позицию Юрий Бурлачко. - Сейчас без него еще остаются населенные пункты, включенные в генеральную схему газификации Краснодарского края, но расположенные либо в горах, либо на значительном удалении от административных центров

О том, какая работа велась краевым министерством ТЭК и ЖКХ по развитию газификации в прошлом году, депутатам рассказал глава ведомства Андрей Прошунин.

По его словам, на субсидии местным бюджетам по организации газоснабжения в части строительства подводящих и распределительных веток из регионального бюджета было выделено более 328 млн рублей.

На сегодняшний день для работы с населением в крае организованы пункты приема заявок в 79 филиалах газораспределительных организаций и на 42 участках «Газпром межрегионгаз Краснодар». По информации Андрея Прошунина, из более чем полутора тысяч населенных пунктов, включенных в генеральную схему газификации региона, важным коммунальным ресурсом пользуются жители уже 1208 из них.

На планерке также затронули тему поддержки определенных категорий граждан в части компенсации им затрат на подключение к газу. Данный вопрос планируется вынести на одну из ближайших сессий краевого парламента.

Подводя итоги совещания, руководитель регионального парламента отметил, что на сегодняшний день сделано уже немало для газификации тех населенных пунктов, где еще до недавнего времени люди пользовались альтернативными источниками топлива.

- Уверен, когда мы определимся с компенсациями на подключение к газу и категориями людей, которым эти компенсации будут выплачиваться, количество заявок на догазификацию существенно увеличится. Неплохими темпами работа движется уже сейчас. Мы готовы оказать необходимую помощь на законодательном уровне, - заключил Юрий Бурлачко.

По итогам совещания депутаты приняли резолюцию. Краевому министерству ТЭК и ЖКХ рекомендовано в срок до 14 марта разработать и предоставить в Законодательное собрание проект нормативного правового акта, предусматривающего предоставление отдельным категориям граждан мер поддержки по подключению к сетям газораспределения объектов капитального строительства. До конца этого года ведомству предстоит также актуализировать схемы расположения объектов газоснабжения муниципальных районов и городских округов Кубани, используемые для обеспечения населения газом. Органам местного самоуправления депутаты рекомендовали активизировать и контролировать работу муниципальных штабов по догазификации.