В Краснодаре появится девять спортивных объектов

В кубанской столице проектируют и строят девять спортивных объектов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В кубанской столице проектируют и строят новые спортивные объекты. Работа идет согласно государственной программе «Спорт – норма жизни», цель которой – вовлечение в занятие физкультурой население региона. Реализацию программы обсудили 18 февраля в администрации Краснодарского края.

– Более половины жителей Краснодара регулярно занимаются спортом: посещают спортзалы, бассейны и фитнес-центры. В краевом центре 43 учреждения спортивной направленности. В прошлом году году построили и реконструировали 16 спортплощадок. В 2022 году на стадии проектирования и строительства еще девять муниципальных объектов, – рассказал вице-губернатор региона Александр Власов.

В 2021 году в Краснодаре прошли 477 спортивных и физкультурных мероприятий, в которых приняли участие почти 100 тысяч горожан, в том числе 68 тысяч детей. Одним из показателей эффективности национального проекта «Спорт – норма жизни», является сдача нормативов ГТО. В краевом центре в прошлом году почти 40 тысяч человек выполнили эти нормативы.