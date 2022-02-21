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Общество21 февраля 2022 17:00

Бережливые технологии помогли аграриям Краснодарского края увеличить объемы производства

Благодаря новым технологиям на кубанской молочной ферме увеличились надои
Евгения ХАЛИКОВА
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Кубанская агрофирма увеличила объем молока благодаря бережливым технологиям. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубанская агрофирма увеличила объем молока благодаря бережливым технологиям. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубанские аграрии увеличили объемы производства молока всего спустя полгода после внедрения на производстве бережливых технологий. Реализация проекта "Производительность труда" помогла кубанскому племзаводу добиться новых высоких показателей, сравнимых с результатами мировой практики доения.

– Теперь процесс подготовки животного к аппаратной дойке проходит в среднем за минуту. Ранее он занимал в два раза больше времени. То есть время сокращается, а суточный удой, напротив, растет, – рассказал руководитель проекта Федерального центра компетенций Андрей Сайдаков.

Согласно отчетам, одна фуражная корова стала давать не 20 литров молока, как ранее, а 27. Также изменился и процесс кормления скота. Всего в регионе 30 сельскохозяйственных предприятий присоединились к национальному проекту «Производительность труда» и стали использовать бережливые технологии в производстве.