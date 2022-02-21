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Происшествия21 февраля 2022 15:48

В Туапсе произошел взрыв на неэксплуатируемом газопроводе

Предварительно, спровоцировать разгерметизацию могло сильное давление, которое создавали в трубах перед запуском голубого топлива
Евгения ХАЛИКОВА
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В ТУапсе произошла разгерметизация труб газопровода. Фото: пресс-служба администрации Туапсе

В ТУапсе произошла разгерметизация труб газопровода. Фото: пресс-служба администрации Туапсе

В Туапсе произошла авария на участке нового газопровода по улице Судоремонтников. Газопровод уже был полностью достроен, но еще не сдан в эксплуатацию. Как сообщили очевидцы, примерно в 16:54 раздался очень сильный хлопок, который взметнул вверх столб грязи и испугал проживающих рядом людей. На место чрезвычайного происшествия выехали спасатели, полиция и глава Туапсе Сергей Бондаренко.

- Причины произошедшего устанавливаются. Газа в трубопроводе не было. Пострадавших среди жителей города нет. Угрозы жизни и здоровью людей нет, - сообщили в администрации города.

По этому участку дороги временно ограничено движение. Место происшествия оцеплено полицейскими, сотрудники городской службы ГО и ЧС, а также представители газовой компании ведут работы по расчистке.