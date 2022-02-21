Сотрудник СТО украл и разбил машину клиента. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре сотрудник СТО взял машину клиента, катался по городу и разбил. Об этом «КП»-Кубань» сообщает источник из правоохранительных органов.

- Видимо, он захотел проехаться по ночному городу, а так как у него в распоряжении находились ключи от Toyota Estima, осуществить задуманное было легко, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник из правоохранительных органов. - На станцию машина вернулась уже со следами ДТП - разбит передний бампер, не было правой передней фары, появилась вмятина на капоте. После всего этого еще и подверглась разборке.

Общая сумма ущерба составила 400 тысяч рублей.

Как стало известно, угонщик - 34-летний житель Краснодара, ранее к ответственности он не привлекался.

На данный момент за угон автомобиля сотруднику СТО грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.