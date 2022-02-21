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21 февраля 2022 18:48

В скрытых файлах телефона жителя Сочи нашли секс-видео с местной школьницей

В Сочи парень снял секс-видео со школьницей
Мария ЧАЛАЯ
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В телефоне у 19-летнего Сочинца обнаружено развратное видео с 15-летней.

В телефоне у 19-летнего Сочинца обнаружено развратное видео с 15-летней.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В телефоне у 19-летного жителя Сочи обнаружили похабную видеозапись со школьницей. Об этом «КП» - Кубань» сообщает источник из правоохранительных органов.

Во время проверки было решено забрать мобильник у молодого человека. Правоохранители просматривали папки с различными фото и видео. В какой-то момент сотрудники в погонах наткнулись на скрытые файлы. Заглянув туда, обнаружили видео с несовершеннолетней.

- Парень надругался над 15-летней школьницей. Развратные действия он снимал на камеру телефона, - уточняет «Комсомольской правде» - Кубань» сотрудник из правоохранительных органов.

Сам молодой человек во всем признался. Известно, что ранее он судим не был.

- Уголовное дело пока не возбуждено. Сейчас идут разбирательства, организована проверка, - добавляет «КП» - Кубань» правоохранители. - В действиях молодого человека усматриваются признаки преступления по статье 135 УК РФ «Развратные действия».

Парню грозит тюремное заключение сроком до 5 лет.