В Краснодаре создадут 50 станций для городских электричек

Краснодар с пригородом свяжет наземное метро. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Проекту «городская электричка» уже несколько лет, до недавнего времени в программе развития этого вида общественного транспорта было очень мало конкретики. 21 февраля в администрации краевого центра рассказали подробно о том, каким будет наземное метро и когда начнется его строительство, сообщает «РБК Краснодар».

- Это было предложение генерального плана в свое время. Сам проект и задумка рассчитаны на реализацию в рамках краснодарской агломерации, то есть будет соединять пригородные микрорайоны города с центром. Предусматривается более 50 станций, которые должны в дальнейшем формировать наземное метро, — рассказал директор Института перспективного градостроительства Павел Спирин.

Именно бюро Павла Спирина разрабатывает проект «города в городе», который в течение 20 лет появится на северо-востоке кубанской столицы. Согласно генеральному плану, первым этапом станет строительство 19 остановочных хабов. К 2040 году их уже будет не менее 50, а общая протяженность линий краснодарского наземного метро составит 121 км. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Мобильный город».