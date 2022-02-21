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Происшествия21 февраля 2022 19:44

В Темрюкском районе ввели ограничения в районе оползня

Обильные осадки и грунтовые воды привели в движение береговую линию в поселке Пересыпь
Евгения ХАЛИКОВА
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В Темрюкском районе оползень подбирается к домам

В Темрюкском районе оползень подбирается к домам

Фото: Архив "КП"

В поселке Пересыпь Темрюкского района обильные осадки привели в движение оползень, дремавший с 2016 года. Грунтовые и почвенные воды усугубили ситуацию и в Ахтанизовском поселении, где береговая линия и без того была подвержена разрушениям.

- Практически вся береговая линия в границах Ахтанизовского поселения была подвержена разрушению. В течение шести лет оползневые процессы происходят в поселке Пересыпь на улице Жемчужной, теперь обострилась ситуация на улице Южной, - сообщили в администрации Темрюкского района.

Власти приняли решение перекрыть автомобильное движение в опасных зонах. На участках установлены заградительные блоки. Сейчас разрабатываются варианты берегоукрепления.