На Кубани мужчина украл из квартиры бачок от унитаза

Воришка украл из дома унитаз и раковину Фото: Евгения ГУСЕВА

В станице Павловской полицейские раскрыли «мокрое дело». Тридцатишестилетний местный житель проник в домовладение, расположенное на улице Железнодорожной через окно спальни. Далее домушник проследовал в санузел, где его выбор упал на керамическую сантехнику. Ушел воришка из дома с добычей.

- Из домовладения мужчина вынес сливной керамический бочок от унитаза, керамическую раковину и деревянную тумбу. Ущерб составил более трех тысяч. Похищенное имущество злоумышленник присвоил себе, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража», мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет.