В доме бывшего бизнесмена найдено оружие 1895 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи бывший бизнесмен прятал наган 19-го века. Необычную находку оперативники обнаружили во время проведения обыска. Об этом «КП»-Кубань» сообщает источник из правоохранительных органов.

На 58-летнего жителя Сочи, который ранее имел бизнес на курорте, завели уголовное дело по статье «Незаконный оборот оружия». Силовики организовали обыск у мужчины. По время осмотра дома выяснилось, что сочинец прятал столетний револьвер.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в одной из комнат был обнаружен «Наган» образца 1895 года. Именно такой указом императора Николая II был принят на вооружение.

- Найденный наган шел в комплекте с патронами, которые были отправлены на экспертизу, - уточняет «Комсомольской правде»-Кубань» сотрудник из правоохранительных органов. - У мужчины при этом не было разрешения на хранение оружия.

Как позже выяснилось, найденные патроны были отстрелены экспертами. Из 21-го экземпляра 17 штук оказались пригодными для стрельбы. Они были изготовлены промышленно. 4 патрона были заряжены, возможно, нынешним владельцем. Экспертиза установила, что для стрельбы они не подходят.

За хранение раритета 1895 года мужчине грозит серьезное наказание. Его могут отправить в тюрьму на срок до 5 лет.