Узнали, где будут отключения света в Сочи 22 февраля 2022 года

В Сочи не будет света Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключения света в Сочи 22 февраля 2022 года запланированы на территории всех внутригородских районах курорта. Причина традиционна - плановый ремонт оборудования на электрооборудовании. В будущем это поможет обеспечить их бесперебойную работу.

В Адлерском районе 22 февраля с 08:00 до 20:00 не будет света в селе Красная воля на улицах Мостовая, Каспийская, Миндальная, Бакинская, Светогорская, Менделеева, Мира, Ленина, Школьная и на переулке Белореченском.

Также заранее запастись батарейками и подзарядить гаджеты следует жителям улиц Ландышевая, Альпийская 1-50 и садовых товариществ «Железнодорожник», «Заря», «Бриз» и «Восход» Центрального округа курорта.

В Хостинском районе будут обесточены улицы Армянская и Черешневая.

В Лазаревском районе работы электриков повлекут за собой отключения в улицах Победы, Седова, Новая, Сочинское шоссе, Туманяна, Прозрачная, Просторная, Братьев Еремян, Славы, Барбарисовая, Батумское шоссе, Молодежная, Широкая, Рассветная, Счастливая, Дунаевского, Львовская и на переулке Огородном.