На модернизацию очистных сооружений на побережье Кубани потратят 321 миллиард рублей

321 миллиард рублей из частных инвестиций выделено на строительство ливневых канализаций и очистительных стоков на Кубани. Фото: администрации края.

На улучшение 20 очистительных сооружений на побережье Кубани потратят 321 миллиард рублей. Все это деньги частных инвесторов. Из государственного бюджета на эти цели выделено еще порядка 65 миллиардов.

- Заявка проекта строительства системы очистки стоков и ливневой канализации на территории Краснодарского края на уровне федерации была согласована 2 декабря 2021 года. - рассказали в пресс-службе регионального министерства ТЭК и ЖКХ.

Выполнить проект планируют до 2026 год. На данный момент происходит параллельная разработка и проектирование зданий.