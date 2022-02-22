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Общество21 февраля 2022 23:35

В Краснодарский край в 2021 году переехали 118 тысяч человек

Из них более 25 тысяч приехали из других стран
Мария ЧАЛАЯ
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118 тысяч человек переехали на Кубань в 2021 году.

118 тысяч человек переехали на Кубань в 2021 году.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2021 году в Краснодарский край переехали 118 тысяч человек. Это на 30% больше чем за 2020 год.

- 92,2 тысячи человек переехали на Кубань из других регионов. 25,8 тысячи человек прибыли на территорию Краснодарского края из других стран. Чаще всего из Армении и Украины, - приводит данные Краснодарстат.

С января по ноябрь 2020 года на территорию Кубани переехали на 37,8 тысячи человек меньше, чем за аналогичный период 2021 года.