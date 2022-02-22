Восемь производителей одежды Кубани участвуют в международной выставке в Москве

8 кубанских производителей участвуют на международной выставке в Москве. Фото: администрация Краснодарского края.

8 кубанских производителей одежды участвуют в международной выставке. Она стартовала 21 февраля в «Экспоцентре». Департамент промышленной политики Кубани совместно с краевым Фондом развития промышленности организовали экспозицию предприятий региона.

- В этом году на стенде Краснодарского края свои коллекции демонстрируют ведущие предприятия Сочи, Краснодара, Северского, Ейского и Каневского районов. Они представляют коллекции лето-осень и самые последние новинки сезона, - рассказал руководитель департамента промышленной политики Иван Куликов.

На выставке Collection Premiеre Moscow кубанские компании предоставляют огромное разнообразие вещей. Например, «ODALIA» предлагает одежду из натуральных итальянских тканей премиум-класса, «LIGAS» - разнообразную одежду из джинсовой ткани. «Vivostyle» решил удивлять стилем casual, а «Pier Luigi» своим ассортиментом чулочно-носочных изделий из бамбука и хлопка. Бренд «AGENDA» создал палитру оттенков в природных цветах. Отшили женскую одежду в спортивном и деловом стилях бренды «I WANT SO» и «ElenCat». «Ольгидамода» создала коллекцию одежды в размере plus size.