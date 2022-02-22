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Общество22 февраля 2022 5:10

Ко Дню защитника Отечества на Кубани проведут более 1,4 тысячи мероприятий

Они пройдут онлайн и очно с соблюдением антиковидных требований
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае отметят День защитника Отечества в основном дистанционно. Но есть мероприятия, которые пройдут в очном формате.

- В городах и районах запланированы торжественные церемонии возложения цветов и венков к памятникам павшим воинам. Также будут открыты тематические выставки, пройдут турниры и акции, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Из онлайн-акций, например, запланирован марафон «Мой герой». Пользователи сети могут опубликовать фото одного или нескольких мужчин из своей семьи с рассказом о них под хештегом #МойГерой. Поздравления в соцсетях публикуются с хештегом #НашиМужчиныЛучшие.

Всего в муниципалитетах проведут более 1,4 тысячи мероприятий.