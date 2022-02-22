Троих подрядчиков осудят за хищение более 1 млрд рублей у Минобороны на Кубани

Дело передано в суд

С 2012 по 2015 год пять руководителей фирмы ООО «Спецстроймонтаж» вместе с военнослужащим похитили деньги Минобороны России. Двоих подрядчиков уже осудили, еще трое ждут приговора. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по ЮВО.

- Десять лет назад строилась первая очередь межвидового полигона Южного военного округа в Ашулуке Астраханской области. За два года субподрядчик не выполнил ряд обязательств. После проверки выяснилось, что было похищено 1,3 млрд рублей. «Спецстроймонтаж» частично выполнил строительно-монтажные работы на сумму 167,9 млн рублей, - отметили в ведомстве.

Зафиксировано еще несколько преступлений этими же лицами. Военнослужащий с подрядчиков взял кредит в банке в 150 млн рублей. Деньгами распорядились по своему усмотрению.

В 2014 года ООО «Спецстроймонтаж» и АО «Главное управление обустройства войск» заключили договор комплекс работ по строительству военных объектов. Они получили аванс в 177 млн рублей. При этом работы выполнили на 18 млн, а похитили 159. Деньги были выведены на расчетные счета организаций и фиктивные ИП.