76 краснокнижных сосен на 5,7 млн рублей незаконно спилили под застройку участка в Геленджике

Расследование продолжается

В 2020 году в Геленджике незаконно срубили 76 краснокнижных пицундских сосен. Деревья убрала для строительства многоквартирного дома. Силовики по данному факту возбудили уголовное дело.

- 39-летний директор строительной компании знал, что на участке под строительство дома растут деревья, занесенные в Красную книгу. Несмотря на это он дал распоряжение вырубить сосны, хотя разрешения на эти работы не было, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Деревья срубили наемные рабочие, которые не знали об отсутствии разрешения. Ущерб оценен в 5,7 млн рублей, он возмещен в полном объеме. Уголовные дела направлены в суд.