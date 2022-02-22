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Происшествия22 февраля 2022 5:50

76 краснокнижных сосен на 5,7 млн рублей незаконно спилили под застройку участка в Геленджике

Возбуждено уголовное дело
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Расследование продолжается

Расследование продолжается

В 2020 году в Геленджике незаконно срубили 76 краснокнижных пицундских сосен. Деревья убрала для строительства многоквартирного дома. Силовики по данному факту возбудили уголовное дело.

- 39-летний директор строительной компании знал, что на участке под строительство дома растут деревья, занесенные в Красную книгу. Несмотря на это он дал распоряжение вырубить сосны, хотя разрешения на эти работы не было, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Деревья срубили наемные рабочие, которые не знали об отсутствии разрешения. Ущерб оценен в 5,7 млн рублей, он возмещен в полном объеме. Уголовные дела направлены в суд.