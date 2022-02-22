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Общество22 февраля 2022 6:16

Мэр Сочи Алексей Копайгородский поздравил с 23 Февраля военных

Глава города вручил открытки и памятные подарки
Ангелина НАЗАРЧУК
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На встречу пришли командиры воинской части, руководители учреждений Минобороны России и ветераны. Фото: Telegram канал Алексея Копайгородского

На встречу пришли командиры воинской части, руководители учреждений Минобороны России и ветераны. Фото: Telegram канал Алексея Копайгородского

Накануне Дня защитника Отечества администрация Сочи организовала ежегодный торжественный прием. Как удалось выяснить «КП»-Кубань», на встречу пришли командиры воинской части, руководители учреждений Минобороны России, а также ветераны.

- Сейчас, когда напряженность в мире и в границах нашей Родины остается высокой, они составляют воинскую честь и славу города Сочи, Краснодарского края и всей страны! – написал в своем Telegram канале Алексей Копайгородский. - На протяжении многих столетий российская армия надежно защищает интересы страны.

Алексей Копайгородский лично вручил военным поздравительные адреса и памятные подарки.