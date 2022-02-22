Вход в Сафари парк Геленджика 23 февраля для мужчин сделали бесплатным

Фото: safari-park.ru

В Сафари парке Геленджика ко Дню защитника Отечества всем мужчинам сделали подарок – 23 февраля вход на территорию свободный.

- Мы приглашаем мужчин всех возрастов на бесплатную прогулку по Сафари Парку и на Канатной дороге 22 и 23 февраля, - сообщили в пресс-службе парка.

Сотрудники напомнили, что Сафари парк работает ежедневно с 9:00 до 16:00 часов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре ко Дню защитника Отечества пройдет масса мероприятий. Часть из них будет организована очно с соблюдением антиковидных требований, часть – в дистанционном режиме.