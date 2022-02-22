Жителям Кубани дали 1,5 и 2 года тюрьмы за фиктивную регистрацию и трудоустройство иностранцев в городах региона

Приговор вступил в законную силу.

В Новороссийске Рузанна Абрамян и Артур Давоян действовали по предварительному сговору. Они организовали незаконное пребывание иностранцев в России.

- Мужчина и женщина фиктивно регистрировали иностранцев, трудоустраивали, а также ставили на учет по месту пребывания. Они распространяли информацию о возможности оформления необходимых разрешительных миграционных документов за денежное вознаграждение. Подготовленные документы предоставляли в отдел по вопросам миграции в Геленджике, - сообщил в пресс-службе УФСБ РФ по Краснодарскому краю.

Суд назначил Абрамян 1,5 года исправительной колонии общего режима и штраф в 300 тысяч рублей. Давоян получил 2 года исправительной колонии общего режима со штрафом в 300 тысяч рублей.