В Адлере в 2023 году построят новый магистральный водовод

Проектно-изыскательные работы смогут начать только в 2023 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Адлерском районе Сочи планируют установить новый центральный водовод. Его протяженность будет составлять 5 километров. А диаметр трубы - 800 миллиметров. Благодаря этому у местных жителей увеличится количество питьевой воды.

- Ни для кого не секрет, что большая часть трубопроводов находится в изношенном состоянии и нуждается не только в ремонте, но и в полной замене, - подчеркнул директор водоканала Сочи Антон Денисов. - Кардинально изменить ситуацию возможно, только если прокладывать новые сети.

Как удалось выяснить «КП»-Кубань», процесс замены труб очень длительный. Проектно-изыскательные работы смогут начать только в 2023 году. Через год появится водовод от резервуаров «Чайфабрика» до границ Адлера. Установят и резервы для надежного водоснабжения.

Благодаря этому станет намного меньше аварийных ситуаций. Также без перебоев будут обеспечены и удаленные населенные пункты: Верховское, Краевско-Армянское, Прогресс, Раздольное, Богушевка, Каштаны, Хлебороб, Красная Воля, Илларионовка, Калиновое Озеро и Воронцовка.