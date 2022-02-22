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Общество22 февраля 2022 7:40

Мэр Майкопа Геннадий Митрофанов избран секретарем местного отделения «Единой России»

Путем тайного голосования определили новую кандидатуру
Валерия ГОДОВНИКОВА
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Отчетно-выборная конференция партии "Единая России".Фото: Администрация города Майкоп

Отчетно-выборная конференция партии "Единая России".Фото: Администрация города Майкоп

В городском Доме культуры состоялась конференция местного отделения партии. Одним из главных вопросов стало избрание секретаря «Единой России». Для тайного голосования было представлено двое кандидатов. Ими стали глава Майкопа Геннадий Митрофанов и член местного политсовета партии Андрей Тришин. Большинством голосов секретарем местного отделения партии избрали мэра города.

- Для меня большая честь принять на себя руководство местным отделением партии «Единая Россия». Это дает возможность в постоянном режиме обеспечивать контроль реализации партийных проектов и исполнения поручений регионального и федерального политсоветов, - подчеркнул Геннадий Митрофанов. - Наша главная цель – укрепить доверие горожан к нашей партии конкретными делами.

Он также отметил, что в Майкопе ведется большая работа благодаря федеральному финансированию и поддержке власти. Средства идут на благоустройство территорий, капитальный ремонт дорог. Не остается в стороне и строительство образовательных и спортивных объектов.