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Общество22 февраля 2022 7:41

В Новороссийске 23 февраля прогремит праздничный салют

На Кубани это единственный город, где можно будет увидеть разноцветные залпы
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Салют прогремит в 9 вечера

Салют прогремит в 9 вечера

Ко Дню защитника Отечества по всей стране в городах-героях прогремят праздничные салюты. В том числе салют запустят в Новороссийске.

- Всего в День защитника Отечества артиллеристы организуют салюты в городах-героях и городах воинской славы. На юге России, помимо Новороссийска, фейерверки запустят в Каспийске, Владикавказе, Волгограде, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Севастополе, Симферополе, Керчи и Ставрополе, - сообщили в пресс-службе ЮВО.

23 февраля самоходные пусковые установки запустят в 21:00.