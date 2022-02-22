В Новороссийске 23 февраля прогремит праздничный салют

Салют прогремит в 9 вечера

Ко Дню защитника Отечества по всей стране в городах-героях прогремят праздничные салюты. В том числе салют запустят в Новороссийске.

- Всего в День защитника Отечества артиллеристы организуют салюты в городах-героях и городах воинской славы. На юге России, помимо Новороссийска, фейерверки запустят в Каспийске, Владикавказе, Волгограде, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Севастополе, Симферополе, Керчи и Ставрополе, - сообщили в пресс-службе ЮВО.

23 февраля самоходные пусковые установки запустят в 21:00.