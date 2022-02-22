На Кубани за год приставы взыскали почти 29 млрд рублей

В 2021 году на исполнении УФСП России по Краснодарскому краю находилось более 4,5 млн исполнительных производств. В среднем нагрузка на одного пристава составила порядка 5,6 тысячи производств в год. Сотрудники ведомства взыскали с должников за 12 месяцев почти 29 млрд рублей.

- Сотрудники исполнительной власти за год взыскали 28 млрд 787 млн рублей. Это на 4,4 млрд больше, чем годом ранее. Это говорит о том, что в среднем каждый судебный пристав региона взыскал около 39 млн рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Консолидированный бюджет благодаря работе судебных приставов региона пополнился на 11 млрд рублей. В бюджет Кубани поступило 5,7 млрд.

Приставы сообщили, что по алиментам за прошлый год было взыскано 1,7 млрд рублей, это цифры в два раза больше, чем были в 2020 году.