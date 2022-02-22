Принят единый цифровой стандарт интернета вещей

Разработка международного стандарта была запущена в 2018 году при участии экспертов из США, Китая, Южной Кореи, Японии и других современных лидеров цифровых технологий. Единые правила разрабатывались совместно с официальным представителем России в данной сфере - ТК 194 «Кибер-физические системы». Основное внимание было уделено стандартизации ISO/IEC (ИСО/МЭК «Интернет вещей и цифровые двойники»). С 2021 года организация занимается сопряжением технологий интернета вещей, сенсорных сетей и беспроводной связи. В 2022 году ТК 194 «Кибер-физичесие системы» совместно с «Ростелекомом» планируют инициировать разработку еще двух международных стандартов.

- Российские эксперты разработали один из первых международных стандартов Индустрии 4.0. Реализация данной инициативы стала серьезным вызовом, раскрывающим в едином документе «как должно быть» для всей мировой промышленности. До нынешнего дня не существовало стандартов, регламентирующих требования к проектированию и разработке систем IIoT, теперь же предложенные требования к совместимости устройств, сетей и систем IIoT должны обеспечить исполнение минимальных требований к ним. Стандарт обеспечит взаимодействие IoT-оборудования, разрабатываемого различными поставщиками, что должно ускорить внедрение данных решений на промышленных предприятиях. Как на территории Российской Федерации, так и во всем мире, — считает председатель подкомитета ISO/IEC Франсуа Коалье.

Стандарт станет платформой для развития Национальной технологической инициативы (НТИ) и цифровой экономики. Внедрение единых требований к совместимости устройств, сетей и систем на предприятиях позволит на каждом предприятии упростить работу с оборудованием различных поставщиков, удешевить и ускорить внедрение инновационных технологий.