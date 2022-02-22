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Общество22 февраля 2022 8:30

В Адыгее руководитель художественных промыслов похитил 900 тысяч рублей

На данный момент ведется следствие
Валерия ГОДОВНИКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Преступник вывел 900 тысяч рублей

Преступник вывел 900 тысяч рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Адыгее председатель организации, которая занимается художественными промыслами, за год "заработал" почти миллион рублей.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», члены организации написали заявление на начальника. Они сообщили правоохранителям о незаконном присвоении денег. Была проведена проверка материалов. Как оказалось, за год руководитель вывел со счета предприятия аж 900 тысяч рублей. Деньги мужчина переводил себе на счет и успел все потратить.

- На руководителя организации возбуждено уголовное дело, - сообщили в Следственном комитете по Адыгее. - Мужчину подозревает в хищении и присвоении себе чужого имущества.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление полученных доказательств, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» в следственном управлении по РА.