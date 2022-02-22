На Кубани за сутки выявили 1325 новых случаев заболевания COVID-19 Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки выявили 1325 новых случаев заболевания COVID-19. Среди заразившихся насчитывается 90 детей. Об этом сообщает оперативный штаб края.

В Краснодаре заразились 642 человека, в Тихорецком районе – 90, в Брюховецком – 86, в Анапе –73, в Белореченском – 52, в Туапсинском – 43, в Армавире – 36, в Мостовском – 32, в Кавказском – 31. По 20 заболевших в Курганинском и Павловском районах, 26 - в Усть-Лабинском, по 18 - в Сочи и Геленджике, 17 - в Приморско-Ахтарском районе, 14 - в Новопокровском, по 13 - в Выселковском, Ленинградский и Гулькевичском районах.

В остальных районах получено менее 10 положительных результатов.

Самому младшему новому пациенту 1,5 месяца, самому старшему – 94 года. На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 126 человек, 5 – на ЭКМО.