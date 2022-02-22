Около 1,7 млрд рублей задолженности по алиментам взыскали судебные приставы Кубани в 2021 году Фото из архива КП

Около 1,7 миллиарда рублей задолженности по алиментам взыскали судебные приставы Кубани в 2021 году. Сумма долга в два раза превысила показатель 2020 года, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Так, за 2021 год взыскан 1 миллиард 670 миллионов рублей. В 2020 году сумма составила 876 миллионов рублей.

- Доля исполнительных производств, по которым реализованы права на получение алиментов, составила 75,5%. От реализации имущества, арестованного по исполнительным производствам о взыскании алиментных платежей, получено и перечислено взыскателям более 6 миллионов рублей, - уточнили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Подчеркивается, что в 2021 году судебными приставами найдены 459 неплательщиков алиментов. На 1936 должников заведены уголовные дела по ст. 157 УК РФ.