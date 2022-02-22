Сочинские школьники посетили выставку олимпийских артефактов из коллекции Владимира Потанина

Выставку можно будет посетить до 31 марта. Фото: пресс-центр администрации Сочи

В Сочи 3 февраля открыли выставку «История зимних Олимпийских игр в артефактах: из коллекции Владимира Потанина». Она проходит в этнопарке «Моя Россия» на «Розе Хуторе». Экспозицию посмотрели уже порядка 1000 человек.

Как удалось выяснить «КП»-Кубань», учащимся 16 школ города Сочи удалось увидеть выставку. Но счастливчиков бесплатно посетить экспозицию выбирали из детей, которые добились высоких результатов во время учебы.

- Это учащиеся классов с высокой успеваемостью, а также победители олимпиад и конкурсов, - подчеркнула начальник управления по образованию и науке администрации Ольга Медведева.

Выставку можно будет посетить до 31 марта. Гости вживую смогут увидеть порядка 100 уникальных артефактов из коллекции Владимира Потанина. Это подлинные наградные, памятные медали всех зимних Олимпийских игр. На выставке представлены экспонаты даже с первых Игр, которые проходили во Франции в 1924 году.