Движение по развязке на 1504 км трассы М-4 «Дон» в Геленджике откроют к курортному сезону

Движение по развязке на на 1504 км трассы М-4 «Дон» в Геленджике откроют к курортному сезону Фото: ГК "Автодор"

Движение по развязке на трассе М-4 «Дон» в Геленджике откроют к курортному сезону 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

В частности, запланировано открыть движение на участке км 1503 - км 1506 – это 3,5 километра.

Проводятся работы по устройству дорожной «одежды», строительство разворотной петли, выполнены основные работы на самой развязке и на мосту через реку Адербу.

Кроме того, проводятся работы по оборудованию барьеров, строительству двух пешеходных переходов в районе поселка Светлый и около съезда на Дивноморское, работы по возведению фундаментов под экраны шумозащиты.

- Работы на участке от 1512-м до 1517-го километра должны завершиться в 2023 году, а к курортному сезону 2022 планируется обеспечить сквозное транзитное движение по новой эстакаде в районе ул. Луначарского, что позволит в этом году улучшить транспортную ситуацию на наиболее загруженном участке, где сходятся на круговом движении несколько транспортных потоков. Строительство эстакады завершено, выполнены работы по устройству опор и сталежелезобетонного пролетного строения. Выполняются работы по устройству подходов со стороны Кабардинки, - сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».

Уточняется, что после запуска эстакады пройдет реконструкция участка кольцевого движения – 4,3 км, которая завершится в 2023 году.

В мае этого года стартует строительству транспортной развязки на 1522-м километре – въезде в село Кабардинка, это позволит убрать левый поворот и светофор с основного хода М-4. После въезд и выезд из Кабардинки будет свободен от светофоров и пробок в курортный сезон.