В Краснодаре девушка не смогла расплатиться за покупку и попыталась украсть туфли

Теперь девушке грозит до 4 лет колонии Фото из архива КП

В Краснодаре девушка стала фигуранткой уголовного дела, причина – понравившиеся туфли. Не имея возможности расплатиться за товар, она решила украсть его. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодару.

Так, 25-летняя приезжая из Ставропольского края пришла в магазин обуви в городской ТРЦ, где увидела красивые туфли. Взяв их с витрины и не расплатившись, она направилась к выходу. Однако посетительницу остановила антикражная сигнализация.

Как рассказала сама девушка прибывшей полиции, на воровство она пошла из-за нехватки денег на покупку. Уточняется, что ранее фигурантка к ответственности не привлекалась.

- В настоящее время в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодару.