Стоянку и остановку транспорта запретят на улице Бородинской в Краснодаре Фото: krd.ru

Стоянку и остановку транспорта запретят на участке улицы Бородинской в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, нововведение коснется участка по улице Бородинской между улицами 1-й Заречной и им. Горького. По четной стороне специалисты установят дорожные знаки.

Запрет начнет действовать уже с 15 марта.

- Ограничительные меры применяются, чтобы исключить стоянку на полосе движения. Брошенные машины создают помехи для автомобилистов и провоцирует ДТП. Просим водителей быть внимательными и соблюдать ПДД, - уточнили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.