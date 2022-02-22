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Общество22 февраля 2022 9:40

Новое медоборудование поставили в поликлинику №5 Новороссийска

Всего в этом году в регионе закупят 62 аппарата
Светлана ОВДЕЙ
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Новое медоборудование поставили в поликлинику Новороссийска. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В частности, новые аппараты закупили в городскую поликлинику №5. Для медучреждения приобрели видеоэндоскопическое и кольпоскопическое оборудование.

- С помощью аппаратов врачи проводят высокотехнологичные и малоинвазивные операции. Это позволит специалистам на самых ранних стадиях выявлять и лечить различные патологии, - отметили в министерстве здравоохранения Кубани.

Всего в этом году для медучреждений края планируют приобрести 62 аппарата. В 2021 году в регионе закупили 68 единиц оборудования.