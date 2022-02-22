Сочи стал самым популярным направлением у россиян на февральские и мартовские праздники

На масленицу собираются в путешествия 46,55% пар Фото: Виктор КЛЮШКИН

Самым востребованным направлением для путешествия внутри страны среди россиян стал Сочи. Туристы активно приобретают путевки и бронируют отели на 23 февраля, масленичную неделю (с 28 февраля по 6 марта) и на мартовский женский праздник - 8 марта.

- На масленицу собираются в путешествия 46,55% пар, 20,69% компаний, 14,22% человек, которые путешествуют в одиночку. Еще 11,21% семей поедут на масленичные гулянья в начале марта, - подчеркивает пресс-служба сервиса для бронирования отелей Tvil.ru.

По словам экспертов Tvil.ru, путешественники предпочитают оставаться в Сочи в среднем на неделю. А цена за одну ночь выходит россиянам порядка 1800 рублей.

Как удалось выяснить «КП»-Кубань», чаще всего туристы выбирают для места проживания отели - 56%. Квартиры предпочитают - 32,76%, а дома бронируют всего - 9,91%.

Напомним, ранее «Комсомольская правда-Кубань» писала о том, что с начала зимы Сочи из аэропорта Домодедово посетили порядка 276 тысяч человек.