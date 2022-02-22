Экспорт продукции из Адыгеи вырос в 1,5 раза в 2021 году

Прирост составил почти 30 миллиардов рублей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Прямые экспортные поставки продукции из Адыгеи увеличились в 1,5 раза. Несмотря на пандемию, в денежном выражении прирост дошел до 38 миллионов долларов (почти 30 миллиардов рублей по нынешнему курсу. - Авт.).

Наибольший скачок поставок выявлен на безалкогольные напитки, соки и воду. Сюда приходится 70 % (122,8 миллиона рублей). Следом идет машиностроительная продукция. Ее экспорт повысился на 65 % и составил 360 миллионов рублей. Поставки химической продукции выросли на 40% (330 миллионов), а подсолнечного масла на 50 % (130,5 миллиона рублей).

Предполагается, что в 2022 году тенденция к росту показателей сохранится. И увеличится на 10-15%.

- Сейчас мы работаем над выводом на экспорт предприятий, производящих кондитерские изделия, дубовые бочки, минеральные удобрения, медовую продукцию, - заявил «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель регионального центра поддержки экспорта Алий Дедухов.

Напомним, что товаропроизводители Адыгеи поставляют свою продукцию более чем в 30 стран. Основу экспорта из республики составляет молочная и кисломолочная продукция. Подсолнечное масло, кукуруза, пшеница. А также механическое оборудование, гофрированный картон, эфирные масла, бытовая химия и сельхозтехника.