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Общество22 февраля 2022 10:16

В Сочи начался 4-й этап разработки нового генплана

Главный градостроительный документ планируют утвердить к сентябрю 2023 года
Ангелина НАЗАРЧУК
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Сочинцы и туристы могут сами внести какие-либо предложения по усовершенствованию города Фото: пресс-центр администрации Сочи

Сочинцы и туристы могут сами внести какие-либо предложения по усовершенствованию города Фото: пресс-центр администрации Сочи

Концепция 4-го этапа подразумевает развитие социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры. Также планируют развить сферу охраны окружающей среды. Основная задача генплана - разработка удобного и безопасного территориального развития.

Как удалось выяснить «Комсомольской правде»-Кубань», сочинцы и туристы могут сами внести какие-либо предложения по усовершенствованию города. Это можно сделать на официальном сайте Генплан-Сочи.РФ. Опросы будут доступны до 28 февраля.

- На курорте уже было проведено 80 встреч с горожанами, - заявил директор департамента архитектуры и градостроительства Семен Вялкин. - После разработки концепции развития совместно с представителями депутатского корпуса и активистами ТОС организуем еще одну серию встреч во всех внутригородских районах курорта, обсудим все вопросы детально.

На сегодняшний день специалисты собрали и обработали всю информацию, которая касается всех сфер жизнедеятельности города. Особое внимание уделили изучению социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры.